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Bakanlık evlendirilmeye çalışılan iki çocuğu kurtardı

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 10:32 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 10:36

Konya ve Mardin'de evlendirilmek üzere olduğu tespit edilen iki çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri ekiplerinin girişimleriyle kurtarıldı.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada,  geçtiğimiz günlerde Mardin'de 14 yaşındaki bir çocuğun evlendirildiği ihbarını  alan il müdürlüğü ekiplerinin polisle ortak bir çalışma yürüterek küçük çocuğu  kurtardığı anımsatıldı.
 
Söz konusu olayda, kendisinden 10 yaş büyük bir kişi ile evlendirilmek  istenen çocuğun saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp  devlet korumasına alındığı belirtilen açıklamada, bu olayın ardından ALO 183  Sosyal Destek Hattı'na duyarlı vatandaşlar tarafından çok sayıda ihbarda  bulunulduğu bildirildi.
 
Açıklamaya göre, dün de Konya ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl  Müdürlüğü ekipleri iki çocuğun "erken yaşta ve zorla evlendirilmekten"  kurtarılmasını sağladı.
 
Mardin'den evlendirilmek üzere Konya'ya götürülen 2003 doğumlu B.T, il  müdürlükleri ile emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucunda devlet  koruması altına alındı.
 
Ayrıca bir vatandaşın 2001 doğumlu C.T. isimli çocuğun Mardin'de zorla  evlendirileceğine yönelik ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na yaptığı ihbar üzerine  harekete geçen ekipler, emniyet güçleriyle yürütülen çalışma sonucunda küçük  kızın kurtarılmasını ve devlet koruması altına alınmasını sağladı.
 
Bakan Kaya'dan "ALO 183'ü arayın" çağrısı
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla  ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bakanlık görevine başladığım günden bu yana   erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele en çok önem verdiğim konulardan  birisi. Bizim erken yaşta evlendirilmeye karşı hiçbir şekilde hoşgörü duymamız ya  da müsamaha göstermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
 
Bakanlık olarak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planı"nın  hayata geçirildiğini ve tüm il müdürlüklerinin erken yaşta evlilikleri önlemek  için hassas bir çalışma yürüttüğünü aktaran Kaya, şunları kaydetti:
 
"Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet  ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na gelen her ihbar  titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile  çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor.  Bu yüzden 81 ilimizde her türlü ihbarı  dikkate alarak hassas bir çalışma yürütüyoruz.
 
Vatandaşlarımızı devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her  olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında ALO 183 Sosyal Destek  Hattı’nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların  üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum."

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