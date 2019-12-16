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Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi
Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi
16 Aralık 2019 Pazartesi - 9:51
| Son Güncelleme : 16 12 2019 - 10:07
İçişleri Bakanlığı, "YTS ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.
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