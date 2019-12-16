16 Aralık 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.487 0.01 EURO 6,5130 0.76
USD 5,8510 0.66 ALTIN 277,560 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

16 Aralık 2019 Pazartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 10:07

İçişleri Bakanlığı, "YTS ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." şeklinde açıklama yapıldı.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

içişleri sınır dışı yts
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.