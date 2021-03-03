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Bakanlık duyurdu! Ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verildi

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 10:12 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 10:12

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verilmesine imza attı.


Bakanlığın, Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan  projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak  hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam  edilmesi planlanıyor.
 
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 551 milyon 419 bin 365 lira olan ve 2  bin 214 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 86 yatırım teşvik belgesi iptal  edildi.
 
Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların  sabit yatırım tutarı 3 milyar 434 milyon 924 bin 626 lira, bu firmalarda istihdam  edilen kişi sayısı 9 bin 245 olarak gerçekleşti.

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Ocak yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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