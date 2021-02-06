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Bakanlık duyurdu: NATO ile birlikte görev icra edildi

06 Şubat 2021 Cumartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 18:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı  tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile  milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."
 
 
  

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Milli Savunma Bakanlığı NEXUS ACE NATO
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