Bakanlık duyurdu: NATO ile birlikte görev icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile @NATO’ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. pic.twitter.com/mirucdvHMV