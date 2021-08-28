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Bakanlık duyurdu! Marmara Denizi için flaş karar, tamamen yasaklandı

DHA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:21 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 22:21

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi, istarvit ve sardalya gibi küçük pelajik balıkların Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanarak sanayide kullanılmasına imkan veren dökme avcılığının yasaklandığını duyurdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin esasları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, yapılan balıkçılığın daha iyi kontrolünün sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide hammadde olarak değil de insan gıdasına uygun şekilde ambalaj ve diğer hijyen kuralları çerçevesinde avlanması maksadıyla hamsi, istarvit ve sardalya gibi küçük pelajik balıkların Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanarak sanayide kullanılmasına imkan veren dökme avcılığı yasaklandı" ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada ayrıca; Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bullunan Cladocora caespitosa türü sert mercan resifinin bulunduğu alanın koruma altına alındığı kaydedildi. 

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