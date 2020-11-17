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Bakanlık duyurdu! Lisans verildi

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 9:55 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 9:55

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan  paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk  reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha  çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak."  ifadeleri kullanıldı.
 
Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile  2010'da imzalanmıştı.
 
Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak  santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.
 
  
 

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