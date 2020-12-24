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Bakanlık duyurdu! Kasımdaki sayı...

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 8:28 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 8:28

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi düzenledi.


Bakanlığın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan  projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak  hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam  edilmesi planlanıyor.
 
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira  olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi  iptal edildi.
 
Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların  sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam  edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.
 
  
 

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