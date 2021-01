Bakanlık duyurdu! Hamside av yasağı 7 Şubat'a uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun 9 santim altındaki bireylerin oranında artış olması ve et verimlerinin de oldukça düşük olması nedeniyle İstanbul Boğazı ve Karadeniz 'in büyük bir bölümünde her türlü av aracı ile hamsi avcılığının 8 Ocak'tan itibaren yasaklandığı anımsatıldı. Hamsi avı kısıtlamasının uygulandığı bölgede yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: