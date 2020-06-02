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Bakanlık duyurdu! Hakim ve savcı adaylığı mülakatları başlıyor

İHA |  02 Haziran 2020 Salı - 20:33 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 20:33

Adalet Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle ertelediği avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının 15 Haziran-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.


Adalet Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelediği hakim ve savcı adaylığı mülakatları için yeni tarih belirledi. Buna göre 100 kişilik kadro için idari yargı hakim adaylığı, 200 kişilik kadro için avukatlık adli yargı hakim ve savcı adaylığı, bin kişilik kadro için adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları 15 Haziran-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
 

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