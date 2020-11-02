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Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı

02 Kasım 2020 Pazartesi - 20:38 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 20:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilerek, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.
 
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.
 
 

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