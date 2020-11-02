Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilerek, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz 'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.