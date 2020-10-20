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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

20 Ekim 2020 Salı - 10:45 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 10:48

MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile  Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale  getirildiğini bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak  kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı  terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale  getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
 

 

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MSB hava harekatı ırak
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