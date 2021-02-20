Bakanlık duyurdu! Büyük darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı Eren Operasyonları kapsamında PKK'nın birçok üssünün yerle bir edildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 10 ayrı bölgede yürütülen “Eren Operasyonları”nda terör örgütü PKK ’nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen başlatılan “Eren Operasyon”ları başarıyla devam ediyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı EREN operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kg patlayıcı madde, 10.250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kg esrar maddesi ele geçirildi.