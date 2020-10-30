30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 0.00 EURO 9,7240 0.44
USD 8,3270 0.46 ALTIN 499,190 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık duyurdu! Bugün Türkiye'ye geliyor

30 Ekim 2020 Cuma - 8:52 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 9:02

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, bugün Türkiye'ye geliyor.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams’ı kabul etmesi öngörülmektedir."
 

ETİKETLER

Türkiye AB Stephanie Turco Williams
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.