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Bakanlık duyurdu! Aşılamada bir eşik daha aşıldı

AA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 17:28 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 17:44

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarının 65 milyonu aştığını duyurdu.


Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 18  yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının aşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu  alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.
 
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan  anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 17.23 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı  sayısı 39 milyon 256 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 20 bin 519 oldu.
 
Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 65 milyon 1274'e yükseldi.
 
İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara'da 5  milyon 262 bin 225; İzmir'de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu.
 
Dün itibarıyla 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 63,08'inin aşılandığı  ülkede, toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün bir adam daha yaklaşılıyor.

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