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Bakanlık duyurdu! Artış söz konusu değil

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 15:06 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 15:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki haberlerin aksine belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.


 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan  "Belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığı" iddialarına yanıt  verildi.
 
Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında  herhangi bir artışın söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında  borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu  kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin  yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları  paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda haber konusu  olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle  beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde  herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce  uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam edilmektedir."

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