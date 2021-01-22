Bakanlık duyurdu! Artış söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki haberlerin aksine belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığı" iddialarına yanıt verildi.

Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: