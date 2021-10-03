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Bakanlık duyurdu! 927 yatırım teşvik belgesi verildi

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 8:52 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 8:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi düzenledi.


Bakanlığın, ağustos ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan  projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı.  Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi  planlanıyor.
 
Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira  olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi  iptal edildi.
 
Bu dönemde 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu  projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam  edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.
 
  
 

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