07 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.152 -0.11 EURO 9,2910 1.52
USD 7,8850 1.11 ALTIN 478,500 1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık duyurdu! 81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildi

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 21:07 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 21:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nde en az bir kız, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi  yurtların belirlendiği ifade edildi.
 
Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösterecek gerekli belgeyi  il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği  aktarıldı. Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın  nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi.
 
Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığının internet  sitesinde paylaşıldı.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için  nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine  dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

ETİKETLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite yurt hibrit eğitim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.