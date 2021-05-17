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Bakanlık duyurdu! 7 terörist öldürüldü

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 10:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak ve Diyarbakır'da toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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