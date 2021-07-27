Bakanlık duyurdu! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7LFuo76hMY