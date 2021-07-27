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Bakanlık duyurdu! 6 terörist öldürüldü

27 Temmuz 2021 Salı - 11:56 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 11:59

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

 

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