Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
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Bakanlık duyurdu: 37 terörist etkisiz hale getirildi
12 Şubat 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 18:04