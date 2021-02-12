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Bakanlık duyurdu: 37 terörist etkisiz hale getirildi

12 Şubat 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 18:04

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye çıktı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki  Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına  yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava  Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen  terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
 

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Irak Pençe Kartal-2 terörist
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