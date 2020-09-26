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Bakanlık duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 19:23

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı  Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma  Komutanlığınca  gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist  silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım  operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5  bölücü  terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
 

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Yıldırım-1 Şırnak terörist
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