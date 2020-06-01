Bakanlık duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.