Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi.
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Bakanlık duyurdu! 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2020 Pazartesi - 11:07 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 11:10