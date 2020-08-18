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Bakanlık duyurdu: 1 terörist etkisiz hale getirildi

18 Ağustos 2020 Salı - 20:37 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 20:39

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. 

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