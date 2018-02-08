Bakanlık düğmeye bastı! 5 yıl içinde memur olabilecekler!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde TBMM'ye sevk edilen düzenlemelerde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle devlet koruması altında, kuruluş bakımında büyüyen kişilerin kamuda "memur" olarak istihdam edilmesine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve eğitimleri dikkate alınarak branşlarına uygun alanlara atanması öngörülüyor.

5 YIL İÇİNDE BAŞVURABİLECEKLER

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, reşit olma sebebiyle hakkındaki korunma/bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak için başvurabilecekler. Var olan düzenlemede gençlere başvuruları için iki yıl süre verilirken, uygulamanın özellikle eğitimleri devam edenler açısından bazı mağduriyetlere neden olduğu ifade ediliyor.

Sürenin 5 yıla çıkarılması ve himaye onayını da içine alarak başlatılmasıyla koruma ile bakım altında yetişen gençlerin hak kaybına uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA GEÇECEKLER

2828 sayılı kanunda yapılacak bir başka düzenlemeyle de lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olarak mesleki unvanları dikkate alınmadan memur kadrosuna atanan gençlerin kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle eğitim düzeyi yüksek gençlerin iş motivasyonunun düşmesinin engellenmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mesleki unvanları dışındaki kadrolarda istihdam edilenlerin aldıkları eğitimlere uygun kadrolara geçişleri gerçekleştirilecek.

GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEK

Söz konusu düzenlemeler daha önce kamuda istihdam edilen ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmamış kişileri de kapsayacak.

Yasal düzenlemenin çıkması durumunda bu durumdaki çalışanlar yine 5 yıl içerisinde başvuruda bulunarak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçebilecek.

Kuruluş bakımından çıktıktan sonra kamuda atanan ve memurluğu sürecinde üniversitelerin öğretmenlik, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan fakat aldığı eğitime uygun bir kadroya atanamayan kişilerin başvuru yapmaları durumunda bu talepleri yerine getirilecek.

Düzenleme, kamuda bu durumda çalışanların özlük haklarında da önemli iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARARINA SEVİNDİRİCİ VE FAYDALI BİR DÜZENLEME"

Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (YURT AY DER) Genel Başkanı Kudret Bulut, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimine devam eden gençlerimiz veya kamuda memur olarak çalışırken eğitim süreçlerini tamamlayanların bu düzenlemelerde gözetilmiş olması bizleri çok sevindirdi. Çocuklarımızın yararına sevindirici ve faydalı bir düzenleme olmuş. Yurtlarda yetişen gençlerin mağduriyetleri kademeli olarak çözülmeye başlandı. Dilerim koruma kararı kaldırılan ve geçmiş dönemlerde yaptıkları suçtan işe yerleşemeyenler çocuklar için de iyileştirme yapılır. Ayrıca koruma kararı kaldırılan gençlerin komisyonunda mutlaka sivil toplum örgütünden bir elaman bulundurulması da bizim için önemli."