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Bakanlık destek süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzattı

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:43 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 12:43

Balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin izlenmesini sağlayan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazına ilişkin GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri, 31 Aralık 2023'e kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanacak.


Bakanlık tarafından hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi  Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak  üzere yürürlüğe girdi.
 
Tebliğ, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça  ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını, bu cihazların  çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve  değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu konularda balıkçı gemisi yetkilisinin  yükümlülüklerini düzenliyor.
 
Buna göre, denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere  Bakanlıkça ruhsatlandırılmış, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan gemilere  BAGİS cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması zorunlu bulunuyor.
 
Takılacak cihazların Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce  istenen yazılım ve donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor. BAGİS cihazının  temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesine  ilişkin tüm masraflar, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından karşılanıyor.
 
BAGİS ile ilgili GSM, uydu abonelik, iletişim ve haberleşme giderleri  ise 31 Aralık 2023'e kadar Bakanlıkça karşılanacak. Süre sonunda söz konusu  giderler, balıkçı gemisi yetkilileri tarafından ödenecek.
 
Balıkçı gemisi yetkilisi, cihaz takılması veya sökülmesi talebini il  veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirecek. İlk defa BAGİS cihazı takılacak  veya mevcut cihazı yenilenecek balıkçı gemisinin cihaz takılmadan avcılık  yapmasına izin verilmeyecek.
 
Balıkçı gemisi yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı andan itibaren  dönünceye kadarki tüm süreçte BAGİS cihazının kesintisiz çalışır ve işler durumda  olduğunu kontrol ve takip etmek zorunda olacak.
 
Balıkçı gemisi yetkilisinin, BAGİS cihazının çalışmaması veya 6 saat  konum bilgilerini göndermemesi durumunda en geç 12 saat içinde Balıkçılık ve Su  Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ve ilan edilen iletişim adreslerine veya  il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla arıza bildiriminde bulunması gerekecek.  Bildirimde bulunmadığı takdirde BAGİS cihazı çalıştırılmıyor kabul edilecek.
 
BAGİS cihazı takılan geminin her ne suretle olursa olsun balıkçılık  filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafından en geç 15  günde müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi ve  kurumlarca bu cihazın söktürülmesi sağlanacak.
 
Zararların tazmini
Tebliğ kapsamında balıkçı gemilerine takılan BAGİS cihazı ve  ekipmanlarında garanti kapsamı dışında oluşacak zararlar ile Balıkçılık ve Su  Ürünleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilenler dışında yapılan her türlü müdahale  sonucunda oluşabilecek zarar, ziyan ve masraflar, balıkçı gemisi yetkililerine  tazmin ettirilecek.
 
Bakanlık mülkiyetinde olan BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında  güncelleme, değiştirme ve geri alma dahil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkili  olacak.
 
BAGİS cihazları, balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik,  konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin  izlenmesini sağlıyor.

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