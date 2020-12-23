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Bakanlık değerinin çok altında satıyor! Sadece saatler kaldı
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kalırken kimi araç ihalesinin bitmesine saatler kaldı. Kimi aracın son İhale tarihi ise yılbaşından 2 gün önce olarak açıklandı! İşte her tür marka aracın bulunduğu o ilanlar... Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...