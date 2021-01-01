Bakanlık çalışmalarını sürdürüyor! Engelli ile yaşlılar için...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, engelli ve yaşlıların kamu kullanımına sunulan pek çok hizmetten internet üzerinden güvenli şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan birinin, Türk İşaret Diline (TİD) giriş niteliğindeki eğitici videolar olduğu kaydedildi.

Hazırlanan eğitici videoların Engelliler Haftası boyunca Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, uzaktan eğitim programı içinde EBA TV’de yayınlandığı belirtilerek, "Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitici videolarda, erişilebilirliğe yönelik farkındalık sağlanması ve işitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret dili ile iletişim sağlamaya dikkat çekilmesi amaçlandı. EBA TV yanında eba.gov.tr’de de yayınlanan videolar, EBA TV’de verilmeye başlanan işaret dili dersi için başlangıç çalışması oldu. Tüm ders videolarının işaret dili ile sunulması için de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeviri desteği verildi" denildi.

Sağlık, eğitim ve bankacılık alanları başta olmak üzere kamu kullanımına sunulan pek çok hizmete internet üzerinden kolayca ulaşılabilirken; engelliler ile yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

'BAKANLIKLARA YAZI GÖNDERİLDİ'

Salgın döneminde internet ve diğer iletişim araçları ile kamu spotları, ilanlar ve alınan tedbirlere ilişkin yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir formatta olması ile ilgili bakanlıklara yazı gönderildiği belirtilerek, "Ayrıca web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin 'Web İçeriği Erişilebilirlik Standardı'na uygunluk sağlaması da istendi. Elektronik alışveriş sayfalarının, uygulamalarının ve erişilebilir olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bir yazı gönderildi. Bu yazı, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla tüm firmalara dağıtılmasının ardından bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirdi" ifadelerine yer verildi.

'COVID-19 İLE İLGİLİ VİDEOLAR İŞARET DİLİ İLE HAZIRLANDI'

Salgın sürecinde Covid-19 ile ilgili bilgilendirici, sesli betimlemenin, işaret dili ile anlatımın ve yazılı materyalin de olduğu videolar hazırlandığı, bunlardan birinin de salgın başlarında 'Covid-19 Riskine Karşı 14 Kural' bilgilendirme videosu olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Bakanlık tarafından web içerik yönetim sistemi görevlileri, birim sorumlusu ve şube müdürlerine yönelik kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve farkındalık oluşturmak için 'Web Erişilebilirlik Eğitimi' çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, 'Covid-19 İle İlgili Online Etkinlikler' kapsamında 'Pandemi Sürecinde Engelsiz Dijitalleşme' başlıklı çalıştayın önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanıyor."