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Bakanlık harekete geçti! 'Bakım sigortası' modeli...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 12:08 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 12:19

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Engelli ve Yaşlı Bireyler için Bakım Sigortası Çalıştayı'nın sonuç raporunda, nüfusun yaşlanmasının 21. yüzyılın en önemli demografik dönüşümlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, bu sebeple Türkiye'de uzun dönemli bakım modelinin belirlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.


2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında,  vatandaşların uzun süreli bakımlarını garanti altına alacak, özellikle yaşlılık  dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak, kişilerin belli oranlarda katılım  yapacağı Uzun Dönemli Bakım Sigortası modelini hayata geçirmeyi planlayan  Bakanlık, sistemle ilgili uluslararası örnekleri incelemeye başladı.
 
 Bu amaçla Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile  Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) iş birliğinde ocak  ayı sonunda çevrim içi düzenlenen Engelli ve Yaşlı Bireyler için Bakım Sigortası  Çalıştayı'nın sonuç raporu yayımlandı.
 
Raporda, engelli ve yaşlılara yönelik bakım modelleri ve bu modellerin  finansman yöntemlerine ilişkin uluslararası örneklerin ele alındığı çalıştaya, AB  üyesi ülkelerden uzmanların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum  kuruluşlarından 90 temsilcinin katıldığı belirtildi.
 
Çalıştayda özellikle İsveç, Fransa ve İrlanda'da uygulanan uzun  dönemli bakım sigortası modellerinin detaylı incelendiği bildirilen raporda, bu  konuda Türkiye'de gelecek dönem atılması gereken adımlara ilişkin görüş  alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
 
Yaşlanan nüfusa dikkat çekildi
 
 Bakanlık bürokratları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarının  sunumlarının yer aldığı raporunda, nüfusun yaşlanması ve buna bağlı artan  engellilik konusunun 21. yüzyılın en önemli demografik dönüşümlerinden biri  olduğu vurgulandı.
 
 Bu demografik dönüşümle bakıma ihtiyaç duyacak kişi sayısının da  artacağına işaret edilen raporda, her ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel  yapısına göre çözüm modelleri geliştirmeye çalıştığı belirtildi.
 
Türkiye'de de uzun dönemli bakıma ihtiyacın gelecekte giderek  artacağının öngörüldüğü, bu sebeple uzun dönemli bakım modeli ile finansman  yönteminin belirlenmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilen raporda ayrıca yaşlı  ve engellilere yönelik hizmet kalitesinin değişen, gelişen yaşam koşulları  dikkate alınarak artırılmasının önemine değinildi.
 
Yaşlı ve engelliler için Fransa'da "APA", İrlanda'da "Ev  Arkadaşlığı" sistemi uygulanıyor
 
Raporda, İsveç Sağlık ve Refah Kurulu Kıdemli Danışmanı Karin Flyckt,  İrlanda Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Joanne Haffey ile Fransa Sosyal İşler  Bakanlığı Misyon Başkanı Jean-Yves Hocquet'in ülkelerindeki uzun dönemli bakım  modelleri hakkında aktardığı bilgilere de yer verildi.
 
Buna göre, İsveç'te yaşlı ve engellilerin uzun dönemli bakımlarından  yerel yönetimler sorumlu fakat bu hizmetler özel sektör tarafından da  sunulabiliyor. Yaşlı bireylerin bakımına ilişkin harcamaların yüzde 60'ı devlet  tarafından sübvanse ediliyor. Engelli kişilere yönelik de kişisel destek ve  yardım hizmetleri sunuluyor, özel konutlar ve kısa dönemli bakım hizmetleri  sağlanabiliyor.
 
İrlanda'da ise kurumsal bakıma alternatif bir yöntem olarak engelli  birey ile ev arkadaşlığı yapılabilen, engelli bireylerin hem bakım hem de sosyal  ve psikolojik ihtiyaçlarına istinaden geliştirilen "Ev Arkadaşlığı (House Mates)"  uygulaması sürdürülüyor.
 
 Fransa'da ise uzun dönemli bakım modeli olarak "Kişiselleştirilmiş  Bağımsızlık Desteği (APA)" uygulanıyor. Gelir kriterinin yer almadığı APA'nın  yüzde 80'i devlet, yüzde 20'si kişilerin kendi gelirlerinden oluşuyor. Sistemden  1 milyon 300 bin kişi yararlanıyor. Bu kişilerin yüzde 59'u evlerinde yüzde 41'i  ise kurumlarda kalıyor.
 

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