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Bakanlık açıklama yaptı! Sokak ortasında önce kadına sonra çocuğa...

DHA |  26 Şubat 2021 Cuma - 19:57 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 19:57

Rusya'nın başkenti Moskova'da sebepsizce insanlara saldıran 29 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadının bir çocuğa vurduğu ve başka bir kişiyi iterek düşürmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Rusyanın başkenti Moskovada sebepsizce insanlara saldıran, kaldırımda annesiyle bir çocuğun başına vuran 29 yaşındaki bir kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının önce annesiyle yürüyen küçük bir çocuğun başına vurduğu, daha sonra da aracındaki karları temizleyen başka bir kadını ittiği görüldü. Kimliği açıklanmayan saldırganın son olarak apartman girişinde duran bir kişiye yumruk atmaya çalıştığı görüldü. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saldırıların nedenleri tespit ediliyor. Kanuna uygun olarak karar verilecek sonuçlara göre bir inceleme yapılıyor denildi.

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