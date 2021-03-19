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Bakanlık açıkladı! Toprağa gömülü 9 kilo A-4 patlayıcı ele geçirildi

19 Mart 2021 Cuma - 23:50 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 23:50

İçişleri Bakanlığı Hakkari’de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;
 
9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı,
426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi),
2 adet çelik yelek,
2 adet uyuşturucu madde pres makinesi,
1 adet hassas terazi,
Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
 
Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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