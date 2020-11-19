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Bakanlık açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 204'e yükseldi

19 Kasım 2020 Perşembe - 20:12 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 20:12

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204’e ulaştı. 

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İçişleri Bakanlığı ikna güvenlik
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