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Bakanlık açıkladı! Sayı 5'e yükseldi

26 Haziran 2019 Çarşamba - 17:02 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 17:13

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Tunceli'de 3, Van'da 2 olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

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