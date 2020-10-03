Bakanlık açıkladı! Öldürülen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır’da 3 ve Ağrı’da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur