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Bakanlık açıkladı! Öldürülen terörist sayısı 6'ya yükseldi

03 Ekim 2020 Cumartesi - 23:45 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 23:45

Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
 
Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen  Hava Kuvvetleri destekli  operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
 
Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır’da 3 ve Ağrı’da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz  hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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