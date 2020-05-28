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Bakanlık açıkladı! 'Müdahil olacağız'

DHA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 10:05 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 10:05

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "43 kadını mağdur ettiği" iddia edilen B.Ö. ile ilgili açılan kamu davalarından 6284 sayılı yasa kapsamına girenlerle ilgili hukuki sürecin takip edildiğini, ayrıca savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması halinde sürece müdahil olunacağını bildirdi.


 "Kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıtan B.Ö, 43 kadını mağdur etti"  başlığıyla basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan Bakanlık, haberlere  konu edilen kişiyle ilgili inceleme sonucunda; hakaret, tehdit, şantaj, bilişim  sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, kişilerin huzur ve  sükununu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel  belgede sahtecilik, iftira gibi suçları işlediği iddiasıyla soruşturma ve  kovuşturma dosyalarının bulunduğunun görüldüğünü duyurdu.
 
Söz konusu dosyaların bir kısmı hakkında soruşturmaların devam  ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"B.Ö. hakkında açılmış bulunan kamu davalarından 6284 sayılı kanun  kapsamında bulunanlarla ilgili hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip  edilmektedir. Savcılık soruşturması aşamasında olan dosyalarda da dava açılması  halinde 6284 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızın müdahil olmasını teminen  iddianamenin tebliği talebini içeren dilekçe ilgili savcılığa verilmiştir.
 
Bakanlık olarak, 'ısrarlı takipçiler' de dahil olmak üzere şiddetin  her türlüsü ile mücadelede taviz vermeyeceğimizi ve şiddet mağduru kadınlarımızın  yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz."
 

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