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Bakanlık açıkladı! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

23 Mayıs 2021 Pazar - 19:47 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 19:47

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.


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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı
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