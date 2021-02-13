Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2014'te örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.
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Bakanlık açıkladı! Bir terörist teslim oldu
AA | 13 Şubat 2021 Cumartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 12:14
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2014'te örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.