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Bakanlık açıkladı! Bir terörist teslim oldu

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 12:14

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin, 2014'te örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 23'e yükseldi.

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