İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. ?Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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- Bakanlık açıkladı! Bir terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıkladı! Bir terörist etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2021 Perşembe - 18:15 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 18:15