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Bakanlık açıkladı! Bir terörist etkisiz hale getirildi

19 Ağustos 2021 Perşembe - 18:15 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 18:15

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-7  Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında İl  Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile  Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu  silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. ?Bölgede operasyonlara devam  edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
 

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