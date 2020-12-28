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Bakanlık açıkladı! 8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 20:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin  Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı  terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist  etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer  verildi.

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MSB Irak Avaşin PKK
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