Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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Bakanlık açıkladı! 8 PKK'li terörist etkisiz hale getirildi
AA | 28 Aralık 2020 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 20:28