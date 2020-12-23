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Bakanlık açıkladı! 7 terörist daha teslim oldu

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:41 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 18:41

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


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İçişleri Bakanlığı ikna terörist
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