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Bakanlık açıkladı! 5 terörist teslim oldu

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 18:23 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 18:23

İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 107'ye yükseldi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor .
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107'ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı terörist ikna yolu teslim
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