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Bakanlık açıkladı! 5 terörist teslim oldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 20:38 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 20:43

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'lı 5 terörist daha teslim oldu. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 102'ye yükseldi.


Terör örgütünde çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
2021 yılında teslim olanların sayısı 102'ye yükseldi
 
2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi; hem Diyarbakır’da ve hem de Muş’ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor.
 
Böylelikle evlat nöbetlerinde 28’inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılınd sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102’ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı PKK terörist İkna
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