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Bakanlık açıkladı! 5 terörist teslim oldu

23 Haziran 2021 Çarşamba - 19:04 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 19:04

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 86’ya yükseldi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
 
Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.
 
Böylelikle evlat nöbetinde  26'ıncı buluşma gerçekleştirilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86'ya yükseldi.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK
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