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Bakanlık açıkladı! 5 terörist teslim oldu

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 18:10 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 18:26

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 5 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt üyelerinin 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irakta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teröristlerden birisinin 25 yıldır örgütte bulunduğu belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda 1 Ocaktan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının 223e yükseldiği belirtildi.

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