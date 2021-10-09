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Bakanlık açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 18:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki  teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
 
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1  olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale  getirildi.

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