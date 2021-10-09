Bakanlık açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
AA | 09 Ekim 2021 Cumartesi - 18:26 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 18:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye
'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK
/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.