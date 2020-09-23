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Bakanlık açıkladı! 5 terörist daha teslim oldu

23 Eylül 2020 Çarşamba - 19:02 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 19:02

Şırnak'ta 5 terörist daha ikna çalışmaları neticesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
 
Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları örgütten kaçışları artırdı
  
5 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.  
 
Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi. 
 
Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı  162’ye yükseldi. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Şırnak terörist ikna
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