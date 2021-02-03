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Bakanlık açıkladı! 5 PKK'lı terörist teslim oldu

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 19:22 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 19:46

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde  Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna  çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik  güçlerine teslim oldu.
 
Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin  Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı  belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma  gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı  ise 21'e yükseldi." bilgisine yer verildi.
 
Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne  katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
 
İçişleri Bakanı Soylu'dan "23. buluşma" paylaşımı
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan teröristlerinden birinin  ailesinin 520 gündür nöbet tutan "Diyarbakır anneleri" arasında yer aldığını  sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde bir  buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!"  ifadelerini kullandı.
 

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İçişleri Bakanlığı PKK/KCK terör
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