Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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Bakanlık açıkladı! 4 terörist ölü ele geçirildi
DHA | 04 Ekim 2020 Pazar - 19:42 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 19:59