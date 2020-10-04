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Bakanlık açıkladı! 4 terörist ölü ele geçirildi

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 19:42 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 19:59

Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirildi. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4e yükselmiştir.  Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
 

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Diyarbakır Lice Jandarma
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