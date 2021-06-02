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Bakanlık açıkladı! 3 terörist teslim oldu

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 18:24 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 18:24

PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna  çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik  güçlerine teslim oldu.
 
2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son  olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylece, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim  olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.

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PKK/KCK terör örgütü terörist
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