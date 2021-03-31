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Bakanlık açıkladı! 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 20:15

İçişleri Bakanlığı: Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda  Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna  çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
 
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha  bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne  katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu  sayısı 39'a yükseldi.
 

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İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK terörist
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