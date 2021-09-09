Yapılan açıklama şöyle: Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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- Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2021 Perşembe - 18:37 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 18:37